Погода на завтра

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в западных областях, а днем и на Левобережье страны местами сильные дожди, кое-где град, порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях - без существенных осадков, днем в Киевской и Черниговской областях местами кратковременные дожди, грозы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°, в западных областях 13-18° (в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 5-10°); в восточных областях, Крыму и Приазовье ночью 13-18°, днем 23-28°.

В Киевской области в понедельник ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-24° (в районе Одессы, Ялты, Феодосии 16-18°, Алушты 14°), в Днепре возле Киева 20°.