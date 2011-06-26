Президент Монголии с женой побывали на местах своей юности во Львове

В рамках государственного визита в Украину во Львов прибыл Президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж с женой Хажидсуренгийн Болормаа. В аэропорту делегацию встречали глава Львовской ОГА Михаил Цымбалюк, заместитель председателя Львовского облсовета Валерий Пятак.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Львовской ОГА.

Запланировано, что Президент Монголии посетит Академию сухопутных войск, где он примет участие в заседании Ученого Совета. Также состоится официальный прием Президента Монголии и его жены руководством области.

Кроме того, Цахиагийн Элбегдорж вместе с женой посетят Львовский национальный университет им. Ивана Франка, где состоится дружеская встреча с однокурсниками.

Президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж родился 30 марта 1963 года в провинции Ховд, Монголия. В 1988 г. закончил Львовское военно-политическое училище (специальность - военная журналистика), в 2002 г. - Гарвардскую школу государственного управления им. Дж. Кеннеди. Магистр государственного управления.

Жена Президента Монголии Хажидсуренгийн Болормаа родилась 18 января 1965 г. в г.Улаанбаатар, Монголия. В 1988 г. закончила Львовский государственный университет, в 2005 г. - национальный колледж бизнеса и технологий, штат Вирджиния (США). Учредитель и председатель национального фонда “Hope-Cancer-Free”.