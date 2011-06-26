Skoda врезалась в дерево: трое погибших

В Киевской области при столкновении автомобиля с деревом погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 16.18 в Бориспольском районе, на 14-м километре автодороги Борисполь - Переяслав-Хмельницкий.

Водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением, съехал с дороги и допустил столкновение с деревом.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.

Всего в Украине в течение прошлых суток произошла 101 дорожная авария, погибли 18 человек, пострадали – 125.