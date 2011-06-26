Предприятия титановой отрасли могут попасть под приватизацию

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в соответствии с которым предлагается исключить из перечня объектов, не подлежащих приватизации, но имеющих право на корпоратизацию, ряд предприятий титановой отрасли.

Как сообщает парламентский сайт, авторами данного законопроекта являются Юрий КАРАКАЙ (Партия регионов) и Сергей МАЙБОРОДА (Партия регионов).

В соответствии с зарегистрированным законопроектом, предлагается исключить из перечня объектов, не подлежащих приватизации, Крымское производственное объединение "Титан", Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат, Иршанский государственный горно-обогатительный комбинат, Запорожский государственный титано-магниевый комбинат.

В Верховной Раде 24 июня т.г. также зарегистрирован законопроект Кабинета министров Украины, в соответствии с которым в списке не подлежащих приватизации предприятий предлагается оставить публичное акционерное общество "Государственная акционерная компания "Титан".