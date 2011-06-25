Тернопольский мусор обретет покой

Завтра состоится внеочередная сессия Тернопольского городского совета, во время которой будет утвержден договор с Малашевецким сельсоветом, куда из города вывозят мусор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Сергей НАДАЛ. Предшествовала этому распоряжению встреча С.НАДАЛА с общиной села Малашевцы, во время которой он представил нового заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владислава СТЕМКОВСКОГО. При этом жители села отметили, что не хотят, чтобы в их село продолжали вывозить мусор, а также напомнили, что обещанные им деньги на социальное развитие до сих пор не выделены.

Поэтому на завтрашней сессии, сообщили в пресс-службе, будет рассматриваться проект, которым предусмотрено предоставление Малашевецкому сельсовету финансовой поддержки в размере почти 700 тыс. грн., а также будет заключен договор с сельсоветом, в котором четко пропишут временные сроки, пока Тернополь будет возить мусор в Малашевцы.

Кроме этого, в связи с настоятельными требованиями жителей села закрыть мусорную свалку городской совет на внеочередной сессии рассмотрит обращение к облгосадминистрации по поводу выделения участка для мусороперерабатывающего завода.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2009 года жители прилегающих сел к Малашевецкой мусорной свалке, куда вывозился мусор из Тернополя, перекрыли дорогу на свалку. Проблема с вывозом мусора из Тернополя существовала почти два с половиной месяца.

12 октября после подписания меморандума между ТОГА и общинами сел Малашевцы и Игровица о взаимопонимании по урегулированию спорных вопросов функционирования мусорной свалки, жители Малашевцев разблокировали дорогу.

19 ноября 2009 года председатель облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ подписал распоряжение о выделении земельного участка площадью 6 га Миролюбовского сельсовета Тернопольскому городскому совету для размещения объекта временного складирования твердых бытовых отходов методом прессования в тюки и герметического покрытия их полиэтиленовой пленкой.

Вскоре Миролюбовский сельсовет обратился с иском в областной административный суд относительно признания действий председателя облгосадминистрации в вопросе выделения земельного участка для создания мусорной свалки незаконными. Кроме того, Тернопольский районный совет призвал прокуратуру опротестовать упомянутое распоряжение как принятое с превышением полномочий.

29 ноября жителе села Малашевцы снова перекрыли дорогу на свалку.

Соответственно мусор из Тернополя стали вывозить в Хмельницкую, Львовскую, Ривненскую и Ивано-Франковскую области, поскольку все соглашения по вывозу мусора на местные свалки было расторгнуты.

21 декабря 2009 года Тернопольский городской совет получил государственный акт на право постоянного пользования земельным участком под расположение временного полигона твердых бытовых отходов недалеко от Миролюбовки. Впрочем, периодически жители села блокировали работу рабочих, которые обустраивали на участке мусорную свалку.

27 марта 2010 года с помощью милиции был возобновлен вывоз мусора на Малашевецкую мусорную свалку, которая блокировалась 4 месяца.

31 марта община села Малашевцы подписала меморандум с Тернопольским городским советом и обладминистрацией, в котором согласилась на вывоз мусора из Тернополя на свалку возле села до 1 июля.

5 июля жители села в очередной раз перекрыли дорогу на свалку, мотивируя это тем, что завершилось действие меморандума.

После 10-дневной блокады вывоз мусора был возобновлен.

Малашевецкая мусорная свалка официально закрыта для использования экологами и санстанцией с 1997 года. Она находится во 2-м поясе зоны санитарной охраны Верхне-Ивачевского водозабора, откуда поставляется вода для Тернополя. Слой геологических пород на плато сформирован породами, которые не способны выполнять функции водонепроницаемого экрана. Следовательно существует угроза попадания загрязняющих веществ со свалки в продуктивный водоносный слой.