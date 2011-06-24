ЮНЕСКО - против «восстановления» Десятинной церкви в Киеве

Совместная мониторинговая миссия ЮНЕСКО и ИКОМОС, изучившая состояние сохранения памятника мирового значения в Украине, выступила с негативными рекомендациями относительно планов украинской власти построить храм на месте фундамента Десятинной церкви.

Об этом УНИАН сообщили в Общественной организации «Сохрани старый Киев».

"Не существует полной документации относительно оригинального здания (Десятинной церкви), построенного в 11 веке и несколько раз перестроенного", - говорится в тексте заключений мониторинговой миссии, представленных на 35-й сессии Комитета по охране всемирного наследия.

"Такое строительство изменит линию горизонта существующего городского ландшафта, и может повлиять на визуальную целостность и выдающуюся мировую ценность объекта (буферной зоны Софии Киевской)", - подчеркивают эксперты ЮНЕСКО и ИКОМОС.

Комитет по всемирному наследию состоит из 21 страны, которые выбирает генеральная ассамблея стран-участниц Конвенции по охране культурного наследия. Комитет отвечает за внедрение Конвенции, контролирует выполнение Конвенции и распределяет финансовую помощь.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года был объявлен блиц-конкурс на определение лучшей градостроительной, культурной, архитектурной и художественной концепции консервирования и современной музеефикации аутентичных остатков церкви Богородицы (Десятинной) – памятника археологии национального значения «Город Владимира – детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви» с созданием архитектурного ансамбля с возможностью экскурсионного посещения, отправления религиозных потребностей граждан и проведения протокольных мероприятий.

19 мая победителями объявленного конкурса стали два проекта, которые набрали одинаковое количество голосов жюри. Их было решено объединить.

Одна из концепций-победительниц, которую представил архитектор Андрей МИРГОРОДСКИЙ, предусматривает музеефикацию остатков исторического фундамента, возведение стеклянного покрытия над ним с сооружением часовни у входа со стороны Пейзажной аллеи и восстановление ротонды за музеем.

Вторая концепция-победительница, предложенная архитектором Ольгой КРУГЛЯК, предусматривает мощную застройку на месте Десятинной церкви, а именно возведение тяжелого храма-“панцирника” образца Х века на фундаментах Десятинной церкви.

Как известно, 27 мая председатель Политсовета «Нашей Украины» Валентин Наливайченко направил обращение к Генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой с просьбой вмешаться в ситуацию и силами этой международной организации «повлиять на власти города, чтобы остановить варварские действия структур, о каких до сих пор правоохранительных органах страны замалчивают информацию».