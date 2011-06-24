Судья по делу Тимошенко не выдержал нечеловеческих условий?

В судебном процессе над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО объявлен технический перерыв до 14.15.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение объявил председательствующий на заседании Печерского райсуда Киева судья Родион КИРЕЕВ после просьбы, выраженной защитником Ю.ТИМОШЕНКО Сергеем ВЛАСЕНКО.

"Я считаю, в каких условиях находятся присутствующие и суд, нужно объявить перерыв... Мы не быдло, как здесь отмечали некоторые. Нельзя суд проводить в нечеловеческих условиях", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Судебное заседание проходит в очень маленьком помещении (по подсчетам защиты экс-премьера - до 35 квадратных метров), где присутствует больше сотни людей. Судья непрерывно обливается потом, присутствующим не легче. По данным СМИ несколько людей уже потеряли сознание, их вынесли из судебного зала.