На Буковине две девочки пропали из детского лагеря

На Буковине работники правоохранительных органов и спасатели разыскивают трех детей, которые пропали в Сторожинецком районе области.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ Управления МЧС в Черновицкой области, девочка 1994 года рождения, жительница села Череш Сторожинецкого района, ушла из дома еще 21 июня. Вчера родители обратились в милицию, которая и начала поиски девочки.

22 июня пропали двое детей из детского лагеря «Перлина гір» в селе Банилов Подгорный Сторожинецкого района. Две девочки 1995 и 1996 года рождения вышли за пределы территории лагеря и не вернулись.

По словам воспитателей, девушки склонны к побегам. Пропавших разыскивают сотрудники милиции.