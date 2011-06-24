Глава ГТСУ: во многих странах действует единая налого-таможенная служба

Председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО положительно оценивает идею создания единой налогово-таможенной службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Как государственный служащий я также вижу позитив в такой организации, - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, он изучал опыт за границей, и очень многие государства пошли именно таким путем. «Например, Великобритания, Франция, Нидерланды, из бывших республик СССР - Эстония и Латвия. И остальные государства пошли по такому пути создания единой службы», - сказал председатель ГНС.

По его мнению, нужно исходить с того, «что оно дает для человека, который живет в государстве». «Если это позитив для человека, то это позитивное, если нет, то не нужно за это браться, - добавил В.ЗАХАРЧЕНКО. - Из этого принципа мы исходим во всех нововведениях. Если это удобно, комфортно, если снижает риски для человека, тогда это нужно внедрять».

По его словам, «положительно то, что человек ходит в одну инстанцию и не ходит по кабинетам». «Положительно то, что человек получает максимально сервисные услуги», - отметил председатель ГНС Украины.

Также, считает В.ЗАХАРЧЕНКО, в результате создания такой объединенной таможенно-налоговой службы, прежде всего, увеличатся поступления в бюджет.

«Вы знаете, что этот вопрос выносился на заседание Кабинета министров. Но это решение, прежде всего, за Президентом страны. Мы можем создать современный орган, который бы предоставлял высококачественные услуги для налогоплательщиков», - подчеркнул председатель ГНС.