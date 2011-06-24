Малообеспеченным полтавчанам заменят газовые приборы

ОАО «Полтавагаз» намерено до начала отопительного сезона бесплатно отремонтировать или заменить газовые приборы малообеспеченным семьям в области на сумму 4,2 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания координационного совета в облгосадминистрации сообщил председатель правления ОАО «Полтавагаз» Ростислав ГРИНЧАК.

«Мы уже подготовили и составили план по замене газового оборудования малообеспеченным семьям. Теперь список газовых приборов направили в Киев, где решится этот вопрос завтра», - сказал Р.ГРИНЧАК.

Справка УНИАН. ОАО "Полтавагаз" занимается транспортировкой газа по трубопроводам и продает газ потребителям Полтавской области.

51% "Полтавагаз" принадлежит "Нафтогазу Украины", остальные акции - частным акционерам.