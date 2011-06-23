Доступ туристов в Чернобыльскую зону снова запрещен

Министерство чрезвычайных ситуаций заявляет, что суд оценит законность приказа МЧС о доступе туристов на Чернобыльскую атомную электростанцию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В МЧС отметили, что на сегодняшний день поездки, которые осуществлялись с ознакомительной целью через туристические операторы в зону отчуждения, приостановлены.

Это связано с тем, что Генеральная прокуратура подала протест на приказ МЧС, которым был утвержден порядок посещения зоны отчуждения. Этот порядок определял правила посещения Чернобыльской зоны, маршруты, по которым передвигались посетители, приехавшие с ознакомительной целью, время пребывания в зоне, внешний вид и пр.

МЧС считает свой приказ законным, поскольку он был зарегистрирован в Министерстве юстиции и был согласован с рядом заинтересованных органов власти, а именно со Службой безопасности Украины, Министерством здравоохранения, Государственной инспекцией по ядерному регулированию, Министерством иностранных дел.

“Окончательное решение по этому делу примет суд. Его решение и будет обязательным к выполнению для сторон спора”, – отмечается в сообщении пресс-службы МЧС.

В пресс-службе добавили, что сейчас технические поездки в зону продолжаются: журналисты, научные работники и другие имеют право ездить для осуществления своей профессиональной деятельности.

В Чернобыльской зоне радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают нормативных значений.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура опротестовала приказ Министерства чрезвычайных ситуаций об упрощенном доступе туристов на Чернобыльскую АЭС.

Как пишет газета «Сегодня», с 22 июня въезд для любителей побывать с экскурсией на этой АЭС перекрыт.

По информации источника в министерстве, Генпрокуратура опротестовала приказ МЧС от апреля нынешнего года, которым упрощается доступ экскурсантам на станцию, и его действие отменено.

На данный момент действует предыдущий порядок доступа: за 10 дней, а для иностранцев - за 2 недели нужно подать заявку на экскурсию, ее рассмотрят, и либо удовлетворят, либо откажут в посещении. По словам источника, упрощенный явочный порядок посещения ЧАЭС с регистрацией на входе и выходе из КПП привел к очередям, из-за чего люди находились в зоне больше времени, получая лишнюю дозу облучения.