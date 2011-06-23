В Киеве вручены отличия имени Священномученика Емельяна Ковча

В столичном «Украинском доме» глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший СВЯТОСЛАВ вручил отличия имени подпольного священника концлагеря Майданек Блаженного Священномученика Емельяна Ковча.

Как передает корреспондент УНИАН, отличиями были награждены, в частности, украинский поэт и переводчик, лауреат премии имени Василя Стуса, член Союза писателей Украины Моисей ФИШБЕЙН; руководитель Международной лечебно-производственной мастерской при межрайонном Советском психоневрологическом диспансере в Киеве Нина ГОРНОСТАЙ, которая уже более 36 лет опекает психически и неврологически больных людей, изыскивая возможности для их труда, реабилитации и социальной адаптации, поскольку на лечебно-производственную мастерскую уже несколько лет из госбюджета не выделяется ни копейки. Также отличие получил Украинский католический университет, который унаследовал и продолжает научную деятельность Греко-католической богословской академии, созданной в 1928-29 годах во Львове Митрополитом Андреем Шептицким. После закрытия Академии в 1944 году ее миссию и функции перенял на себя Украинский католический университет Святого Климентия Папы в Риме, который возглавил Митрополит Иосиф Слепой. УКУ сегодня придерживается высоких международных стандартов и сосредоточил свои усилия на вопросе культуры открытости и толерантности, воспитании душпастырей. Награду принял ректор УКУ отец Борис ГУДЗЯК.

Премией также был награжден заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Томаш СЕМОНЯК, который в своей деятельности прилагает много усилий к развитию добрососедских отношений между поляками и украинцами. Он также приобщился к решению вопроса передачи Народного дома в Перемышле украинской общине.

Предстоятель УГКЦ отметил три важные черты Блаженного Священномученика Емельяна Ковча. Емельян Ковч, по его словам, – «это была личность, полная Духа Святого, который помог ему преодолевать всякие человеческие границы и ограничения». «Он – добрый отец многодетной семьи, ревностный священник и душпастырь для людей. Священномученик Емельян Ковч был готов «в любую минуту отдать жизнь за своего брата», - заметил Блаженнейший СВЯТОСЛАВ и добавил, что Емельян Ковч находился в сердцевине «наибольшего зла – в концентрационном лагере – он увидел Бога и чувствовал себя как в раю, потому что он помогал своим ближним».

Глава УГКЦ подчеркнул, что сегодняшние лауреаты являются теми людьми, которые своей миссией строят новое будущее.

В церемонии награждения также приняли участие: заместитель председателя Комитета по вручению отличия Емельяна Ковча Иван ВАСЮНИК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине Генрик ЛИТВИН, экс-министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, поэт Дмитро ПАВЛЫЧКО, писательница Мария МАТИОС, известный общественный деятель и диссидент Евгений СВЕРСТЮК, владыка УПЦ КП Евстратий (ЗОРЯ), представитель Еврейского конгресса в Украине раввин Йоэл АСМАН (Белая Церковь).

Справка УНИАН. Е.Ковч – священник, который спасал евреев во время немецкой оккупации, а свое заключение в концлагере считал миссией, и ежедневно поддерживал узников.

Отличие Е.Ковча вручается за значительный вклад в дело экуменического диалога, диалога культур и народов, межрелигиозного и межнационального понимания, социально-харитативной и благотворительной деятельности, за личный жизненный пример жертвенности и гуманизма.

*** Комитет по чествованию памяти Блаженного Священномученика Емельяна Ковча основан в 2010 году. Отличие Блаженного Священномученика Емельяна Ковча вручается ежегодно. В прошлом году почетного отличия были удостоены, в частности, польский режиссер Гжегож ЛИНКОВСКИЙ, израильский научный работник, историк и общественный деятель Аарон ВАЙС, украинский государственный деятель Василий КОЩИНЕЦ, Е.СВЕРСТЮК.

Почетным председателем мероприятия является бывший Предстоятель УГКЦ Блаженнейший Любомир ГУЗАР.