В Одессе строят глубоководный выпуск сточных вод в море

Сегодня в Одесском заливе начали прокладку траншеи для 4-километрового глубоководного выпуска сточных вод со станции биологической очистки «Северная».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам представитель подрядчика Александр ОРЛОВ.

«Заказчиком выполнения проекта выступило Управление капитального строительства Одесской областной государственной администрации, стоимость работ по укладке трубопровода составляет 585 млн. грн., которые должны быть выполнены к осени», - сказал он.

По словам А.ОРЛОВА, всего предстоит вынуть для прокладки труб в траншее 550 тыс. кубометров песка.

Он также добавил, что для строительства глубоководного выпуска сточных вод используются специальные трубы.

По его словам, «успешно завершена транспортировка партии труб длиной 400 метров из Швеции через Средиземное море и пролив Босфор. Благодаря тому, что трубы изготовлены из специальных материалов, шведская компания гарантирует срок их службы до 100 лет».

А.ОРЛОВ также утверждает, что строительство глубоководного выпуска не повлияет на экологию одесской акватории, «поэтому все заявление о том, что сточные воды будут портить наши пляжи, необоснованны».

Как сообщалось, экологи выступают против реализации этого проекта, который предполагает прокладку трубы на 4 км от берега. По их мнению, сброс сточных вод в море нанесет непоправимый вред экологии.