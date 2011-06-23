«Предприниматели» перекрасили лошадь в зебру

Крымские милиционеры отобрали у жителей Севастополя белую лошадь, которую перекрасили в зебру. Теперь хозяевам лошади, работавшим в Комсомольском парке и предоставлявшим туристам и местным жителям возможность прокатиться на необычном животном, предстоит понести ответственность за свой поступок, пишет "Сегодня".

Лошадь-"зебра" была найдена милиционерами в парке несколько дней назад. Вместе с ней у владельцев также отобрали несколько истощенных пони. Все животные переданы на временное содержание на одну из ферм под Севастополем. Там пони и выкрашенная лошадь будут жить до начала судебного разбирательства.

За жестокое обращение с животными хозяевам непарнокопытных грозит ответственность в виде штрафа в размере 38 тысяч гривень. Однако местные экологи считают, что такого наказания недостаточно и сетуют на то, что в Севастополе не действует постановление Верховного Совета Крыма о запрете эксплуатации диких животных в коммерческих целях.

Как в настоящее время себя чувствует полосатая лошадь и ее сородичи, отправленные на ферму, не уточняется. Хозяева животных пока не прокомментировали ситуацию.