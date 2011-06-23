Евро на межбанке падает

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9945/7,9985, к 12:00 цены понизились до 7,9940/7,9965. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9940/7,9955 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,рублевый рынок открылся котировками 0,2847/0,2850, к 12:00 цены снизились до 0,2846/0,2848. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2860/0,2862.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,1250 (+0,1200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4270/1,4272, а к 15:00 понизились до 1,4222/1,4224.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4055/11,4125, к 12:00 цены ушли вверх - 11,4120/11,4185. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 11,3710/11,3765.