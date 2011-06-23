Замминистра: проблема не в овощах, а в хранилишах

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины основной проблемой в обеспечении граждан страны плодоовощной продукцией называют отсутствие достаточного количества хранилищ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ на пресс-конференции.

«Украина производит необходимое количество овощей. Для того, чтобы обеспечить выполнение медицински обоснованных норм, нам необходимо 7,3 млн. тонн. В прошлом году мы собрали 8,1 млн. тонн, в текущем – 8,3 млн. тонн (прогноз – УНИАН)», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.

Кроме того, по его словам, на кормовые цели необходимо менее 6 млн. тонн картошки, а объемы ее производства составляют 18-20 млн. тонн.

Замминистра отметил, что основной проблемой остается не урожайность плодово-овощной продукции, а обеспечение ее хранения в межсезонье.

По его словам, за последние 20 лет была разрушена система плодоовощехранилищ. При этом Н.БЕЗУГЛЫЙ сказал, что сегодня делается все возможное для обеспечения хранения овощей, в частности ведутся работы по их строительству. Так, в Херсонской области начато строительство хранилища на 220 тыс. тонн, в текущем году будет введена первая очередь объемом в 60 тыс. тонн, вторая очередь составит 160 тыс. тонн.

Характеризуя объемы овощехранилища, замминистра отметил, что этих объемов достаточно для обеспечения овощами Киева на протяжении 6 месяцев.