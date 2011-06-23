Пункты приема металлолома располагаются близ кладбищ

Специнспекция Кировограда констатирует, что в городе ежемесячно появляется новый незаконный пункт приема металлолома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайта Кировоградского городского совета.

Значительно выросло количество пунктов, расположенных в непосредственной близости от кладбищ. Работники специнспекции неоднократно выявляли надпиленные металлические ограді вокруг могил, подготовленные ворами «под снос». Нелегальные пункты приема металлолома расположены преимущественно в частном секторе, некоторые из них действуют открыто, с рекламной вывеской.

По данным начальника городской специнспекции Виктора ИВАНОВА, всего на территории Кировограда насчитывается более 70 незаконных пунктов, где принимается металлолом.

Ранее В.ИВАНОВ уже обвинял руководство горотдела милиции в бездеятельности относительно существования подпольного металлического бизнеса.