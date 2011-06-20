В Киеве СБУ задержала чиновника «на горячем»
11:27, 20 июня 2011Общество
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Взятка - 60 тысяч гривен
Сотрудниками СБУ задержан заместитель начальника отдела Государственной исполнительной службы Киево-Святошинского районного управления юстиции Киевской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Киевской области, злоупотребляя служебным положением, должностное лицо требовало у предпринимателей взятку за непринятие мер по решениям судебных органов (блокирование счетов). Оперативники задержали чиновника «на горячем» - во время получения им взятки в сумме 60 тысяч гривен.
По материалам Управления СБ Украины в Киевской области, прокуратурой Киевской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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