В Киеве СБУ задержала чиновника «на горячем»

Сотрудниками СБУ задержан заместитель начальника отдела Государственной исполнительной службы Киево-Святошинского районного управления юстиции Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Киевской области, злоупотребляя служебным положением, должностное лицо требовало у предпринимателей взятку за непринятие мер по решениям судебных органов (блокирование счетов). Оперативники задержали чиновника «на горячем» - во время получения им взятки в сумме 60 тысяч гривен.

По материалам Управления СБ Украины в Киевской области, прокуратурой Киевской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.