Нафтогаз купит еще несколько буровых для Черноморского шельфа

НАК "Нафтогаз Украины" намерен закупить еще несколько буровых платформ для разработки шельфа Черного моря, сообщил заместитель председателя правления компании Вадим Чупрун в интервью "5 каналу".

Украина весной этого года приобрела в Сингапуре современную буровую платформу, которую намерена поставить на крупнейшем месторождении нефти на шельфе Черного моря - Субботинском.

"Речь идёт не об одной буровой установке, мы и на следующую готовим документы, и третья будет. Процесс пошёл, но первую буровую установку мы можем испытать только в начале следующего года", - цитирует РИА Новости.

По его словам, новая буровая платформа начнет работать на Субботинском месторождении уже в первом квартале 2012 года.

"7 июля мы принимаем ту буровую установку, которую купили в Сингапуре, потом займемся транспортировкой, и в начале следующего года она приступит к работе на Субботинском месторождении. Это месторождение давно открыто, но мы не можем его освоить, приступить к добыче углеводородов, поскольку нечем было его осваивать", - добавил Чупрун.