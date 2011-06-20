Нафтогаз купит еще несколько буровых для Черноморского шельфа
"Процесс пошел"
НАК "Нафтогаз Украины" намерен закупить еще несколько буровых платформ для разработки шельфа Черного моря, сообщил заместитель председателя правления компании Вадим Чупрун в интервью "5 каналу".
Украина весной этого года приобрела в Сингапуре современную буровую платформу, которую намерена поставить на крупнейшем месторождении нефти на шельфе Черного моря - Субботинском.
"Речь идёт не об одной буровой установке, мы и на следующую готовим документы, и третья будет. Процесс пошёл, но первую буровую установку мы можем испытать только в начале следующего года", - цитирует РИА Новости.
По его словам, новая буровая платформа начнет работать на Субботинском месторождении уже в первом квартале 2012 года.
"7 июля мы принимаем ту буровую установку, которую купили в Сингапуре, потом займемся транспортировкой, и в начале следующего года она приступит к работе на Субботинском месторождении. Это месторождение давно открыто, но мы не можем его освоить, приступить к добыче углеводородов, поскольку нечем было его осваивать", - добавил Чупрун.