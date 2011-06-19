Налоговики изъяли 21 игральный автомат типа Джокер и Пятерочка

В Славуте Хмельницкой области налоговики изъяли 21 игровой автомат типа «Джокер» и «Пятерочка» стоимостью 205 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе оперативно-разыскной деятельности Управления налоговой милиции ГНА в области.

По их информации, автоматы были размещены в помещении бывшего магазина. Там постоянно проводились азартные игры с выплатой денежного выигрыша, что является грубым нарушением действующего законодательства Украины, а именно Закона «О запрещении игрального бизнеса в Украине».

При этом администратор зала и организатор игр решили скрыть от стражей порядка свою причастность к незаконному бизнесу.

«Мы нередко сталкиваемся с тем, что азартные игры организуются под видом предоставления Интернет-услуг, ставки и выигрыши проводятся с помощью электронного бумажника в Интернете. Потому задокументировать факт нарушения закона бывает непросто. Однако в данном случае, очевидно, из-за жажды наживы, организаторы противоправной деятельности ее практически не скрывали. Следовательно, и поработать им долго не пришлось», - отметили в налоговой службе.