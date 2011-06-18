Международный валютный фонд (МВФ) предупредил об очевидных рисках для мировой экономики, сообщает Радио Свобода.

По словам директора департамента исследований МВФ Оливье Бланшара, риски связаны, в частности, с сохраняющейся угрозой дефолта в ряде европейских стран, возможным перегревом экономик развивающихся государств, а также прогнозами слабого экономического роста в Соединенных Штатах.

МВФ призвал американский Конгресс одобрить повышение порога государственного долга, подчеркнув, что бездействие Вашингтона в этом вопросе может замедлить процесс выхода из глобального финансового кризиса.