ДТП в Киеве: в Porsche сгорел совладелец известной сети магазинов

Вчера в ДТП в Голосеевском районе Киева погиб совладелец известной сети магазинов, депутат Васильковского райсовета от партии «Сильная Украина».

Как пишет газета «Сегодня» (№ 130 от 17 июня), в результате ДТП двое человек заживо сгорели в салоне автомобиля, а третьего выбросило через крышу и он скончался в «скорой».

Автомобиль двигался на огромной скорости из Конча-Заспы в сторону Киева и врезался в бетонное ограждение строящейся развязки на пересечении с проспектом Науки. За рулем находился совладелец сети магазинов домашнего текстиля Linens 37-летний Олег Азарченко. В эту ночь он отмечал свой день рождения в ресторане. У него остались жена и двое маленьких детей.

«Я шел утром за пивом в ларек. Перешел шоссе. Забор стоял, лампочки красные горели. Почти дошел до магазина, обернулся увидел промчавшуюся машину. Скорость была не 100 и не 200 километров. Может, 250 или 300. Я не смог ее даже разглядеть. Купил пиво, иду обратно, вижу, горит машина, вокруг куча пожарных, милиция съезжается. Я от греха подальше убежал», - рассказал местный житель Сергей.

Как пишет газета, посреди Столичного шоссе поставили забор, за которым строят эстакаду, поэтому из Конча-Заспы движение уходит вправо. Водитель Porsche не свернул, а поехал прямо в зеленый забор, который сзади подперли 50-сантиметровыми бетонными блоками. Один из них машина разбила пополам, проехала еще несколько метров, упала в 1,5-метровый котлован и загорелась.

Друга детства Олега, Евгения Морозова, выбросило через матерчатую крышу, он умер в карете скорой помощи. Тела Олега и девушки Евгения обуглились до неузнаваемости. Рабочие, находившиеся в это время на стройке, не пострадали.