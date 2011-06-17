Радиоактивный груз легко прошел контроль на границе

За преступную служебную небрежность, повлекшую тяжкие последствия, прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении чиновников отдела экологического и радиологического контроля одного из погранпостов, пропустивших на территорию Украины радиационно опасный груз.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры, дело возбуждено по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины по итогам проверки действий указанных чиновников, неправильно осуществивших радиологический контроль груза судна, прибывшего в Белгород-Днестровский порт, и выдавших на груз экологическую декларацию.

Впоследствии сотрудники Государственной экологической инспекции в пункте пропуска в Староказачьем Белгород-Днестровского района Одесской области задержали грузовик марки «Вольво», который перевозил транзитный радиоактивный груз массой в 9,5 тонн, поскольку было установлено, что мощность эквивалентной дозы гамма-излучения превысила допустимые нормы более чем в 6 раз и составляла 2,12 мкР/час.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, уточнив, что груз – товары народного потребления, транспортировались из Китая через Украину в Республику Молдова.

По данным Государственной санитарно-эпидемиологической службы Одесской области, перевозка по территории государства и использование этого радиационно загрязненного товара крайне опасно для населения, поскольку может вызвать заболевания с летальными последствиями.

В связи с невозможностью уничтожения загрязненный груз направлен на хранение на специализированном предприятии в течение более 50 лет. Ориентировочная стоимость его хранения обойдется государству примерно в 2 млн. грн.