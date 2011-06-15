Евро на межбанке снова ушло вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9865/7,9895 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – до 0,2861/63, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4720/11,4795. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4371/73 (вторник — 1,4455/57).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9880.