Церкви призывают полностью запретить рекламу сигарет

Церкви Украины призывают Верховную Раду полностью запретить рекламу сигарет.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители разных украинских церквей.

Так, старший епископ Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины Василий РАЙЧИНЕЦ заявил, что курение является зависимостью и проявлением нездорового образа жизни. По его словам, значительно проще сделать так, чтобы люди не попадали в это рабство, чем потом лечиться на протяжении жизни от последствий этой привычки. “Хочу обратиться к нашей власти с просьбой запретить рекламу сигарет, потому что это есть зло. Реклама – это заработок, деньги для табачных компаний, но есть в жизни духовные ценности, нравственность, которые нужны беречь и выращивать в себе, особенно молодежи”, - сказал он.

Епископ-помощник Киево-Житомирской диецезии Римско-католической церкви в Украине Виталий СКОМОРОВСКИЙ отметил, что все курильщики знают, что курение вредит их здоровью, а, следовательно, вредный продукт нельзя рекламировать. Он добавил, что в цивилизованном мире уже не модно курить, вместо этого люди активно заботятся о собственном здоровье.

Со своей стороны председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Вячеслав НЕСТЕРУК считает, что реклама табака является абсурдом, поскольку это реклама того, что убивает людей. Поэтому, отметил он, союз поддерживает инициативу о полном запрете рекламы сигарет.

*** На сегодняшний день реклама сигарет уже запрещена в Украине на телевидении, в печатных СМИ, а также на внешних рекламных носителях. Однако до сих пор разрешена реклама сигарет в сети Интернет, в магазинах и киосках, разрешается также проведение акций-розыгрышей, спонсорство и стимулирование продажи сигарет.

Верховная Рада 30 ноября 2010 года приняла за основу проект Закона № 5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий).

Проектом закона, в частности, предлагается запретить какую-либо рекламу табачных изделий, а также рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми эти изделия выпускаются.

Законопроект предлагает запретить рекламу табачных изделий в сети Интернет, а также проведение каких-либо промоакций, бесплатной раздачи, в частности для маркетинговых исследований и дегустации, а также обмена табачных изделий на другие товары, работы и услуги.

Также не должно быть ни СМС-сообщений, ни электронных рассылок, ни почтовых писем, вкладок в пачки, которые часто использовались в рекламных и акционных целях производителями.

Кроме того, предусматривается запретить спонсорство телевизионных и радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, кроме рекламы в специализированных изданиях и на специализированных выставочных мероприятиях.

Штраф за нарушение перечисленных норм предусматривается в размере от 30 тыс. до 50 тыс. грн. за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или за каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продажи табачных изделий.

В апреле этого года общественные активисты заявили, что Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации медлит с подготовкой документа ко второму чтению. Они требовали от ВР принять законопроект ко Всемирному дню без табака 31 мая.

15 марта 2006 года Украина ратифицировала Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, в соответствии с которой на протяжении 5 лет после вступления в действие Рамочной конвенции (то есть не позже 4 сентября 2011 года) должен быть введен полный запрет на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий.