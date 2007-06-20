Телевыступление Виктора Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО “официально” призывает политические силы взять обязательство упразднить неограниченную депутатскую неприкосновенность.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня, выступая с телевизионным заявлением относительно отмены депутатской неприкосновенности, которое транслировали центральные телеканалы.

В частности, обращаясь к соотечественникам, глава государства сообщил, что сегодня он “официально обратился к политическим парламентским силам с призывом взять обязательство упразднить неограниченную депутатскую неприкосновенность”. По убеждению В.ЮЩЕНКО, это – “важнейшее средство для оздоровления Верховной Рады Украины”. По словам Президента, “в парламенте создают законы, а не прячутся от них. Со злоупотреблениями депутатским иммунитетом, безусловно, нужно покончить. Обществу поднадоело видеть откровенную демонстрацию безнаказанности и пренебрежения над законом и над людьми. Отмена неограниченной депутатской неприкосновенности является ключом к преодолению парламентской коррупции. Это – шаг к изменениям. Это – реальное действие для нормализации политической жизни в стране”.

По словам В.ЮЩЕНКО, “наша цель достижима и практическая. Ее реализация полно зависит от совести политиков. Моя инициатива исходит от самых широких ожиданий украинских избирателей. Каждый должен быть равным перед законом. Этого требуют люди”.

При этом Президент отметил, что он “не оставил незамеченными заявления оппонентов такой позиции”, и призывал “отказаться от политизации этого вопроса”. По словам главы государства, он “был удивлен, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ считает это популизмом. В минувшие годы мы не раз слышали заявления о необходимости ограничить депутатскую неприкосновенность. Ожидаю, что уже скоро его политическая сила вернется к такому подходу”.

В.ЮЩЕНКО рассчитывает, что его инициативу поддержат все ответственные политические партии и каждый кандидат в народные депутаты Украины.

По убеждению главы государства, “публичное обязательство упразднить неограниченную депутатскую неприкосновенность является моментом истины. Избиратель сможет убедиться в искренности намерений политиков”.

“Время для дискуссий минуло. В Украине будут настоящие изменения. От разговоров переходим к конкретным делам”, - подытожил Президент Украины.