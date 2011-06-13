Из Йемена вернулись еще четверо украинцев

Вторым самолетом МЧС России в Москву из Йемена доставлены четверо граждан Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в посольстве Украины в Москве.

«Около часа назад приземлился второй самолет МЧС РФ из столицы Йемена - города Сана, которым эвакуированы еще четверо граждан Украины», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что таким образом по состоянию на данный момент из этой страны с помощью российских коллег эвакуированы 16 украинцев. По его словам, все эти люди до момента отправления поездами на родину будут бесплатно размещены в гостинице при посольстве Украины в Москве.

Как сообщал УНИАН, по информации Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в РФ Владимира ЕЛЬЧЕНКО, предварительно выразили желание покинуть Йемен около 60 граждан Украины. Завтра также ожидается самолет из йеменского города Аден.