Директор мясокомбината хапанул из госрезерва мяса на 10 млн

Вчера в Днепропетровской области правоохранители задержали генерального директора одного из мясокомбинатов, который подозревается в присвоении партии мяса Государственного материального резерва на сумму 10,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По информации прокуратуры, в соответствии с соглашением ответственного хранения, заключенным между государственным предприятием и мясокомбинатом, в 2008-2009 гг. на комбинат заложили свыше 3 тыс. 178 тонн мяса на сумму более 64,5 млн. грн. Однако служебные лица мясокомбината без разрешения Госкомрезерва осуществили самовольное отчуждение мяса на сумму 10,6 млн. грн.

По данному факту прокуратурой было возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

Решается вопрос об избрании гендиректору мясокомбината меры пресечения в виде взятия под стражу.Вчера в Днепропетровской области правоохранители задержали генерального директора одного из мясокомбинатов, который подозревается в присвоении партии мяса Государственного материального резерва на сумму 10,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По информации прокуратуры, в соответствии с соглашением ответственного хранения, заключенным между государственным предприятием и мясокомбинатом, в 2008-2009 гг. на комбинат заложили свыше 3 тыс. 178 тонн мяса на сумму более 64,5 млн. грн. Однако служебные лица мясокомбината без разрешения Госкомрезерва осуществили самовольное отчуждение мяса на сумму 10,6 млн. грн.

По данному факту прокуратурой было возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

Решается вопрос об избрании гендиректору мясокомбината меры пресечения в виде взятия под стражу.