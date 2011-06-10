Бывший пограничник взялся провести нелегалов через границу

Сотрудники СБУ разыскали и задержали в столице человека, который скрывался от органов следствия с 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержанный, – бывший пограничник, уволенный в запас еще в 2005 году, организовал в сентябре 2007 года незаконную переправку граждан Российской Федерации (женщину из Чечни и ее четверых детей) через государственную границу Украины. Во время пересечения границы от переохлаждения погибли трое детей.

Организатора канала нелегальной миграции, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ задержали 9 июня в Киеве, где он, скрываясь, жил у родственника и работал реализатором на одном из столичных рынков.