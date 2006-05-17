В Симферополе День памяти жертв депортации

Траурная церемония возложения венков к мемориалам памяти жертв депортации из Крыма крымских татар, армян, болгар, греков и немцев состоялась сегодня в Симферополе. Она была приурочена 62-й годовщине памяти жертв депортации, которая отмечается 18 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АР Крым, в церемонии принял участие председатель Совмина Анатолий БУРДЮГОВ. Венки были возложены также представителями Кабинета министров Украины и Верховной Рады АРК. Участники траурной церемонии посетили Крымский инженерно–педагогический университет и осмотрели архитектурный комплекс «Возрождение», воздвигнутый в знак благодарности украинскому и узбекскому народам, правозащитным организациям, за помощь и участие в судьбе крымско-татарского народа.

«Трагедия, которую пережили в годы войны крымские татары, армяне, болгары, греки, немцы, на долгие годы оставила неизгладимый след в душах многих людей», - отметил А.БУРДЮГОВ, выступая на собрании, приуроченное Дню памяти жертв депортации.

«Став независимым государством, Украина приняла на себя всю меру ответственности за судьбу своих граждан, в том числе и за возвращение, обустройство и интеграцию в украинское общество крымско-татарского народа и граждан других национальностей, подвергшихся депортации», - сказал председатель Совмина. При этом он отметил, что как бы не складывалась политическая ситуация в Украине и в Крыму, крымские татары всегда открыто и гласно демонстрировали свою приверженность украинской государственности, выступали за территориальную целостность Украины. «Нам, руководителям и политикам всех уровней, также следует учиться этой мудрости», - подчеркнул А.БУРДЮГОВ.

Он сообщил, что только в 2002-2005 годах за счет бюджетных средств обеспечено жильем 1550 семей репатриантов (87,6 тысяч кв. м. жилья), построено 7 школ на 1802 ученических места, 245,9 км. водопроводов, 117,2 км. электросетей, 16,8 км. дорог, 214,6 км. газопроводов.

11 мая 2006 года Кабинет министров Украины утвердил Программу расселения и обустройства депортированных крымских татар и лиц других национальностей, возвращающихся в Крым на постоянное место жительства, на период до 2010 года. Она, в частности, предполагает выделение из Государственного бюджета Украины для решения проблем депортированных 493 млн. грн, в том числе 453 млн. грн. на капитальное строительство.