В Канне открылся 59-й кинофестиваль

Показом американской картины "Код да Винчи" в Каннах открылся 59-й Международный кинофестиваль.

Режиссеру картины Рону ХОВАРДУ и главным актерам, включая Тома ХЕНКСА, пришлось пробираться к Дворцу Фестивалей через плотные ряды полиции и военизированных спецподразделений.

Усиленные меры безопасности связаны со скандалом, который накануне премьеры возник вокруг картины. Христианские церкви осудили отход от канонических трактовок Евангелия и призвали прихожан во всем мире бойкотировать фильм.

"Код да Винчи" не является конкурсной картиной. А в главном конкурсе участвуют 20 картин из 13 стран.

В рамках кинофестиваля состоится внеконкурсная премьера фильма украинского режиссера Алана БАДОЕВА "Оранж Лав".