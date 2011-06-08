В Запорожской области взорвался трактор: есть жертвы
09:58, 08 июня 2011Общество
2184 0
Бак пытались сверлить
В Запорожской области в результате взрыва топливного бака трактора один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Запорожской области, ЧП произошло вчера на территории с. Верхний Токмак Черниговского района.
В помещении механической мастерской агрофирмы «Россия» во время ремонта трактора взорвался топливный бак, который пытались просверлить. В результате взрыва погиб 40-летний механизатор, а 49-летний токарь получил ожоги 3-й и 4-й степени 80% кожи и был госпитализирован в центральную районную больницу.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter