В Запорожской области взорвался трактор: есть жертвы

В Запорожской области в результате взрыва топливного бака трактора один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Запорожской области, ЧП произошло вчера на территории с. Верхний Токмак Черниговского района.

В помещении механической мастерской агрофирмы «Россия» во время ремонта трактора взорвался топливный бак, который пытались просверлить. В результате взрыва погиб 40-летний механизатор, а 49-летний токарь получил ожоги 3-й и 4-й степени 80% кожи и был госпитализирован в центральную районную больницу.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.