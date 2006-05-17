Президент ”Стирола” заявляет, что взрыва на предприятии не было

На территории ОАО "Концерн Стирол" никакого взрыва сегодня не было. Концерн работает в нормальном режиме.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, об этом заявил президент "Стирола" Валерий ВЕРЕВКИН.

По словам В.ВЕРЕВКИНА, сегодня на "Стироле" работала комиссия Государственного департамента промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора МЧС Украины, основной целью которой была проверка соблюдения правил техники безопасности на производстве. Их целью стало отрабатывание действий для локализации ситуации на хранилище жидкого аммиака.

"На концерне прошли учебно-тренировочные занятия. И на сегодняшний день на предприятии не было никаких выбросов. Концерн работает в нормальном технологическом режиме", - сказал В.ВЕРЕВКИН.

По его словам, проверки потенциально опасных для окружающей среды предприятий происходят согласно утвержденному графику.

Как сообщал УНИАН, сегодня Государственный департамент промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора МЧС Украины уже опроверг слухи о взрыве на территории концерна "Стирол" в Горловке. Как сообщили в Донецком территориальном управлении Госдепартамента промбезопасности, слухи о том, что сегодня в Горловке якобы произошел большой взрыв или выброс на крупном предприятии города, не имеют под собой никаких оснований. Одновременно там подтвердили, что сегодня днем в Горловке проводились штатные ведомственные учения.

В теруправлении МЧС допускают, что слухи о взрыве появились из-за того, что кто-то неверно понял обращение МЧС к гражданам по радио или содержание телефонограмм, которые в таких случаях всегда доводятся до общественности и предприятий.