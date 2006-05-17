Букмекеры уже знают победителя «Евровидения»

Безусловным фаворитом конкурса все букмекеры считают гречанку Анну Висси (Anna Vissi) с песней Everything. Ставки на нее опускаются не ниже, чем 3,5/1. Специалисты Paddy Power считают, что вероятность победы Висси - 50% и принимают ставки из расчета 2/1.

Таким образом, букмекеры полагают, что Греция выиграет "Евровидение" во второй раз подряд. В прошлом году на "Евровидении" первенствовала гречанка Елена Папаризу (Helena Paparizou).

В пятерку фаворитов букмекеры неизменно включают представителей Швеции, Румынии, Боснии и Герцеговины, а также Великобритании.

Как показывает практика, букмекерским конторам, как правило, удается с большой точностью предугадать результаты фестиваля "Евровидение". В этом им помогает предсказуемая система голосования, в котором телезрители выбирают компромиссный вариант из числа нескольких десятков поп-исполнителей. Как правило, букмекеры без труда определяют песню, отвечающую усредненному вкусу европейского телезрителя.

РИА “Новости”