«Зеркало недели» собралось судиться с Бойко

Газета «Зеркало недели. Украина» и журналисты Юрий НИКОЛОЕВ и Алексей ШАЛАЙСКИЙ намерены подать в суд на министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО за его высказывание о том, что статья о приобретении «Черноморнефтегазом» буровой установки является заказной.

Об этом сообщает газета (№ 20, 3-10 июня).

Как сообщалось, 31 мая в комментарии УНИАН Ю.БОЙКО назвал заказной статью журналистов Ю.НИКОЛОЕВА и А.ШАЛАЙСКОГО «Вышка для Бойко» в газете «Зеркало недели. Украина» от 27 мая. Он сказал, что попросил СБУ выяснить, кто может быть заказчиком.

Заказ на статью, по мнению Ю.БОЙКО, мог быть вызван желанием сорвать сроки начала добычи Украиной нефти и газа на Черноморском шельфе.

В статье высказывалось предположение, что компания «Черноморнефтегаз» купила сингапурскую буровую установку по завышенной на 150 млн. долл. цене через британскую фирму, победившую в тендере. При цене установки у первого продавца в 248,5 млн. долл. «Черноморнефтегазу» она обошлась в 400 млн. долл.