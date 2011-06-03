Обвиняемый приехал к должнику с помповым ружьем

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который вчера вечером устроил в райцентре Кринички стрельбу, требуя от 56-летнего местного жителя вернуть долг.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Днепропетровской области.

34-летний мужчина приехал к своему должнику домой, где между ними возникла ссора. В ходе ссоры злоумышленник вынул из автомобиля свое помповое охотничье ружье 12-го калибра и произвел из него 12 выстрелов.

В результате стрельбы он повредил автомобиль владельца дома и застрелил его собаку. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Он был задержан во время проведения правоохранителями комплекса оперативно-розыскных мероприятий на автодороге «Светлогорское-Днепродзержинск». Ружье милиция изъяла.

Против задержанного следственным отделом Криничанского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 355 Уголовного кодекса Украины (принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств с угрозой убийства). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.