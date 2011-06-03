Мужчина заживо сжег женщину, которая съела его щенка

В Харьковской области суд приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину, который заживо сжег женщину, съевшую его щенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующий приговор Красноградского райсуда вынесен 28-летнему безработному, ранее неоднократно судимому жителю города Красноград.

Установлено, что, освободившись из мест лишения свободы за совершение преднамеренных преступлений, он вновь совершил особо тяжкое преступление. В ноябре 2010 года между пьяным мужчиной и соседкой по дому, которая также находилась в нетрезвом состоянии, возникла ссора. Причиной стало исчезновение щенка, которого соседка похитила и съела. Из-за этого и давней неприязни к женщине владелец щенка избил ее, а затем, найдя бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег. Через несколько дней пострадавшая умерла в ожоговом отделении Харьковской больницы скорой неотложной медицинской помощи.

Государственное обвинение в суде поддерживал прокурор Красноградского района Андрей ЯКОВЛЕВ, который предлагал суду более строгую меру наказания для подсудимого. Приговор суда еще не вступил в силу. Прокурор района намерен обжаловать приговор в связи с мягкостью наказания, сообщили в пресс-службе.