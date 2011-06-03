На Волыни утонула 10-летняя школьница

В Волынской области утонула десятилетняя школьница, еще две девочки спасены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Волынской области.

По их данным, трагедия произошла накануне в пруду села Крухиничи Локачинского района.

Как выяснилось, после занятий в пришкольном лагере девочка с двумя подругами отправилась купаться. Вскоре местный житель, находившийся вблизи, услышал крики о помощи. Мужчина кинулся спасать детей. Одна из девочек выбралась на берег самостоятельно, еще одной мужчина помог добраться до берега. Третью девочку спасти не удалось, ее тело впоследствии было найдено на дне пруда.