Процедура исследования тела Чорновола может продлиться от 2 до 6 месяцев

Прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК считает, что повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза поможет установить настоящую причину гибели покойного лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕЛЬНИК заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Необходимость проведения этой экспертизы обусловлена тем, что были определенные противоречия в уголовном деле. Также на этом настаивали народные депутаты, близкие родственники... Что касается возможности установления наличия телесных повреждений, я думаю, сегодня медицина современная, и это возможно», - сказал А.МЕЛЬНИК.

Вместе с тем он отметил, что, по предварительной информации экспертов, процедура исследования тела В.Чорновила может продлиться от двух до шести месяцев, в зависимости от сложности исследования.

Как сообщал УНИАН, 2 июня пресс-служба прокуратуры Киева проинформировала, что эксгумация тела В.Чорновила проведена по назначению следователя с разрешения его близких родственников.

Следственным отделом прокуратуры столицы проводится досудебное следствие по факту гибели В.Чорновила в марте 1999 года.

На данное время по уголовному делу следователем прокуратуры назначена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза тела погибшего.

После получения письменного разрешения близких родственников пострадавшего, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, 2 июня была проведена эксгумация тела В.Чорновила, которое после осмотра было передано в экспертное учреждение для исследования.