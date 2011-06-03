ООН призвала экспериментировать с легализацией наркотиков

Глобальная комиссия ООН рекомендует странам экспериментировать с правовым регулированием некоторых видов наркотиков, допустимых к возможной легализации, в целях борьбы с наркотрафиком, отмечается в июньском докладе ООН по соответствующей проблематике.

В документе говорится о существенном росте глобальных рынков распространения наркотиков, которые контролируют криминальные структуры. В частности, объемы продаж кокаина в мире выросли на 27% с 1998 по 2008 год. За этот же период объем продаж опиума увеличился на 34,5%, а конопли - на 8,5%.

Таким образом, принятые меры борьбы с наркотрафиком и распространением зелья не приносят ощутимых результатов, говорится в докладе.

В качестве одной из мер борьбы человечества с преступными рынками наркотиков комиссия предложила правительствам стран проводить эксперименты с легализацией некоторых видов наркотических веществ, например конопли. Подобный легализованный контроль над ее распространением может свести на нет влияние организованной преступности, считают в ООН.

"Положите конец криминализации, социальной изоляции и осуждению людей, которые употребляют наркотики, но не причиняют вреда другим людям. Содействуйте экспериментальным моделям правительств по законному регулированию наркотиков, целью которых является подрыв мощи организованной преступности, защиты и охраны здоровья людей", - цитирует доклад РИА "Новости".

"Эти рекомендации, в основном, относятся к конопле, но мы также призываем и к другим экспериментам и легальным регулированиям, которые дадут результаты и будут моделями для других", - отмечает комиссия.

В заключении доклада она призывает страны "в срочном порядке" принимать новые меры по борьбе с наркотиками. Комиссия отмечает, что страны тратят миллиарды долларов на свои программы по борьбе с наркотиками, которые не приносят результатов. При этом миллионы людей были отправлены в тюрьмы без необходимости, еще миллионы пристрастились к наркотикам, тысячи умерли от передозировок.

В состав комиссии ООН, подготовившей доклад, вошли бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, премьер-министр Греции, бывшие президенты Швейцарии, Мексики, Колумбии и Бразилии, писатели Карлос Фуэнтес и Марио Варгас Льоса, бывший генсек НАТО Хавьер Солана и бывший американский госсекретарь Джордж Шульц.

Белый дом уже отверг выводы этого доклада, заявив, что они ошибочны, замечает Би-би-си.