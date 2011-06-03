Есть ли в России 60 млрд. долларов на развитие Киева?

На реализацию проектов, предусмотренных Стратегией развития Киева до 2025 года, необходимо 60 млрд. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом председатель КГГА Александр ПОПОВ заявил на встрече с председателем наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаилом ФРИДМАНОМ.

Обсуждая вопросы сотрудничества, председатель КГГА отметил, что сейчас столица Украины стоит на пороге воплощения масштабных проектов, запланированных в рамках реализации Стратегии развития Киева до 2025 года, которые, в свою очередь, нуждаются в значительных инвестициях. Общий размер необходимых инвестиций составляет 60 млрд. долларов, потому Киев очень заинтересован в сотрудничестве с одной из крупнейших финансово-промышленных структур России.

В ходе встречи также обсуждались вопросы налаживания сотрудничества в области медицины, в частности строительства частных медицинских центров, которые по договоренности с городской властью предоставляли бы на бесплатной основе перечень услуг социально не защищенным киевлянам.

Собеседники также обсудили сотрудничество в сфере розничной торговли продуктами питания.

По результатам встречи стороны договорились более детально изучить эти вопросы и разработать конкретные предложения.