Пинзеник торопит с продажей ”Укртелекома”

Министерство финансов выступает за скорейшую приватизацию ОАО «Укртелекома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

«Мое мнение, что если мы ее не приватизируем (компанию – УНИАН), то скоро уже не будет чего приватизировать. Ее так опередят компании, которые на украинском рынке, что она станет не интересной», – сказал министр.

При этом он отметил, что только частные инвестиции смогут обеспечить необходимый для технического переоснащения компании уровень инвестиций.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2000 года Верховная Рада приняла Закон "Об особенностях приватизации открытого акционерного общества "Укртелеком"

5 июля 2005 года ВР приняла внесенный Кабинетом Министров Закон "Об остановке действия Закона Украины "Об особенностях приватизации открытого акционерного общества "Укртелеком".

26 июля 2005 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал этот Закон.

23 ноября 2005 года Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона, направленный на разблокирование приватизации ОАО „Укртелеком”. С этой целью законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон, который определял особенности приватизации „Укртелекома”.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" контролирует свыше 80% рынка местной телефонии, обслуживая около 10 млн. абонентов, владеет наиболее разветвленной первичной сетью ВОЛС общей протяженностью свыше 16 тыс. км.

В 2005 году компания предоставила услуг электросвязи на сумму 7,747 млрд. грн., что на 7,6% больше аналогичного показателя в 2004 году. При этом чистая прибыль “Укртелекома” за 2005 год составила 519 млн. грн.

Чистая прибыль “Укртелекома” за 2004 год составила 759 млн. грн. вместе с дочерним предприятием “Утел” (в середине 2005 года ДП “Утел” был преобразован в филиал “Укртелекома” - УНИАН).