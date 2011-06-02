Бригинец: мастерскую художественной керамики продали на тайном аукционе

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ обратился в органы прокуратуры по поводу выселения из помещения по ул.Константиновской, 44-а Национального союза мастеров народного искусства Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, о ситуации А.БРИГИНЦУ сообщили представители союза. По их информации, помещение мастерских продали на тайном аукционе. Кроме того, мастерам-керамистам угрожают силовым выселением из мастерской с целью захвата помещения.

«Для меня очевидно, что продажа помещения без ведома самих художников состоялась с нарушением ряда норм законодательства. Надеюсь, по моему обращению прокуратура вмешается в ситуацию и выяснит, насколько законно была проведена процедура отчуждения имущества, которое арендовали художники, и каким законным нормам соответствуют физические угрозы, которые получают художники”, - заявил А.БРИГИНЕЦ.

По данным депутата, в адрес союза поступило письмо от коммунального предприятия «Аренда» Подольской райгосадминистрации Киева о смене владельца помещения. Право собственности перешло к физическому лицу-предпринимателю. О проведении аукциона по продаже помещения художники узнали из письма, которым им де-факто сообщили о совершенном акте, без извещения арендатора.

“Похожие ситуации уже случались с книжным магазином "Сяйво", галереей «Грифон» и др. Киевская власть, провозглашая яркие стратегии по развитию культуры, на практике оказывается безразличной к проблемам художников, позволяя своим чиновникам разрушать художественную среду Киева”, – заявил А.БРИГИНЕЦ.

По его объяснению, Национальный союз мастеров народного искусства Украины арендует в Подольском районе Киева два малометражных помещения под творческие мастерские, в том числе с 2002 года - мастерскую художественной керамики по адресу: Константиновская, 44-а.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о запрещении малой приватизации помещений библиотек, книжных магазинов, государственных издательств. Формально художественные мастерские не подпадают под указ, хотя тождественность правовой ситуации здесь очевидна.