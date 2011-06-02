Два украинских санатория затерялись на Ставрополье

Власти Ставропольcкого края планируют возобновить авиасообщение между Киевом и Минеральными Водами для привлечения туристов из Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Москве сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО по итогам рабочей поездки в Ставропольский край.

«Мы договорились рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения Минеральные Воды – Киев. Именно из-за отсутствия авиасообщения очень низкое количество отдыхающих из Украины на этих курортах», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, достигнута договоренность дать поручения авиакомпаниям рассмотреть этот вопрос.

В.ЕЛЬЧЕНКО также отметил, что, возможно, будет налажено также авиасообщения между Донецком и Минеральными Водами.

По его словам, решение этого вопроса можно ожидать в течение нескольких месяцев.

Посол также сообщил, что в собственности Украины находится два санатория: «Украина» в Ессентуках и санаторий имени Семашко в Кисловодске, которые с 2005 года не финансировались с государственного бюджета Украины.

По его словам, они находились в тяжелом финансовом положении – были долги по зарплате, не проводилась их модернизация.

В.ЕЛЬЧЕНКО отметил, что со следующего года будет восстановлено государственное финансирование, но уже сейчас все долги погашены. Однако санатории заполнены на 30-40% и работают в убыток.

«До конца года планируется увеличить количество отдыхающих до 90%, что позволит получать доход и вкладывать в развитие санаториев», - сказал он.

Посол отметил, что власти края высказали заинтересованность принять участие в Донецком экономическом форуме, который пройдет под патронатом Президентов во второй декаде октября.

По его словам, на сегодняшний день товарооборот между Украиной и Ставропольским краем незначительный и в прошлом году составил 135 млн. долл., однако есть предприятия, которые ранее поставляли свою продукцию в Украину.