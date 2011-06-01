В Хмельницком прошел парад мыльных пузырей

По случаю Международного дня защиты детей в центре Хмельницкого прошел парад мыльных пузырей.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции приняли около 300 детей и родителей.

“Через парад мыльных пузырей мы предоставили возможность каждому человеку вернуться в детство, почувствовать приятные детские моменты. Ведь сейчас существует проблема – родители мало времени уделяют своим детям. Поэтому, возможно, эта акция поможет их объединить и у них появится больше времени для взаимного общения”, - сказал организатор мероприятия, председатель городской общественной организации “Фонд региональных инициатив” Александр ФОРТЕЛЬНЫЙ.

По его словам, на проведение парада потрачено почти 6 литров мыльного раствора и 100 стаканчиков для мыльных пузырей.

Кроме того, в парке имени Чекмана организаторы установили мыльный генератор, благодаря которому покрыли площадь пузырями.