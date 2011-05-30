В Украине открыты два мемориала пограничникам

В Сумах по случаю Дня пограничника торжественно открыт мемориальный комплекс-пантеон «Пограничникам всех времен», построенный на протяжении года за средства сотрудников Сумского пограничного отряда, а также ветеранов пограничной службы.

Как передает корреспондент УНИАН, пантеон «Пограничникам всех времен» был освящен, к его подножию возложили цветы.

На стенах мемориала высечены имена шести пограничников - Героев Советского Союза, которые родились на Сумщине или проявили мужество и отвагу в боях на территории области в годы Великой Отечественной войны. Имя одного из них - Александра Ройченко - сегодня носит профессионально-техническое учебное заведение «Сумской центр профессионально-технического образования».

На памятнике также высечены имена семи военнослужащих Пограничных войск КГБ СССР, уроженцев Сумской области, которые погибли при исполнения интернационального долга в Афганистане.

Участники митинга почтили память погибших героев минутой молчания.

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В Луганске открыли памятник пограничникам, погибшим при исполнении служебного долга.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского областного совета, памятник построен по инициативе областного Общества ветеранов погранвойск при поддержке Луганского горсовета.

Открытие памятника пограничники отметили возложением гирлянды и торжественным маршем по улицам областного центра.