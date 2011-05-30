Трое парней угоняли авто, потому что «лень было ходить пешком»

В Харькове работники милиции задержали группу лиц, похищавших автомобили и мопеды ради развлечения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, в состав преступной группы входили трое юношей, двое из которых – ранее судимые.

Задержанные объяснили, что похищали транспортные средства исключительно для того, чтобы покататься, «когда лень было ходить по городу пешком».

Возбуждено уголовное дело согласно ч.2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортными средствами по предварительному сговору группой лиц). Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Установлена причастность задержанных к 10 угонам. Ведется следствие.