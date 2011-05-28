Фермеру, который угрожал себя сжечь, вернули землю

Договор аренды земли с черкасским фермером Александром БИРЮКОМ, который 27 мая в поселке Драбов угрожал себя сжечь, уже продлен на следующий год.

В частности, как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Черкасской областной организации Партии регионов Татьяна ОЧЕРЕТЯНАЯ, 27 мая Драбовская райгосадминистрация продлила на следующий год договор аренды земель фермеру А.БИРЮКУ.

В то же время черкасский фермер А.БИРЮК взял на себя обязательство соблюдать рекомендуемый севооборот, вносить необходимое количество минеральных и органических удобрений в арендованные земли и выполнять указания комиссии Драбовской райгосадминистрации по рассмотрению материалов по предоставлению в пользование, передачу в аренду и в собственность земельных участков.

Как сообщает официальный сайт Черкасской областной госадминистрации, губернатор области Сергей ТУЛУБ 30 мая лично встретится с фермером А.БИРЮКОМ в его хозяйстве в селе Митлашовка Драбовского района Черкасской области.

Кроме того, как говорится в заявлении Черкасской ОГА по поводу конфликта с А.БИРЮКОМ, оппозиция безосновательно пытается политизировать обычный имущественный конфликт, который возник исключительно в результате безответственности арендатора земли.

По данным авторов заявления, руководство Драбовского района Черкасской области не разрывало договор аренды с фермером А.БИРЮКОМ. Как сообщил заместитель председателя Черкасской облгосадминистрации Василий КОРНИЕНКО, в 2005 году А.БИРЮК зарегистрировался как фермер, получив из земель запаса сельского совета 95,8 га земли в с. Митлашовка Драбовского района Черкасской области.

Из-за нерационального использования земли и нарушения требований оптимального соотношения культур в севообороте А.БИРЮК неоднократно приглашался на заседание комиссии райгосадминистрации по рассмотрению материалов по предоставлению в пользование, передачу в аренду и в собственность земельных участков. На замечания о неэффективности использования земли А.БИРЮК не реагировал. Поэтому, как требует законодательство, до завершения срока действия договора аренды районная государственная администрация в письменном виде сообщила А.БИРЮКА о том, что она не намерена продлевать с ним действие договора аренды на землю, подчеркивается в заявлении.

13 февраля 2011 года завершился срок действия договора. Поэтому на очередном заседании комиссии в январе А.БИРЮК был еще раз предупрежден о непродлении с ним договора аренды. Однако, в соответствии с распоряжением главы Черкасской облгосадминистрации, окончательное решение принимает только областная комиссия, которая этот вопрос еще не рассматривала, проинформировали в ОГА.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, комиссия райгосадминистрации в виде исключения разрешила А.БИРЮКУ использовать этот участок еще год, обязав его за это время устранить указанные недостатки, отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, утром 27 мая к Драбовской райгосадминистрации на загруженном канистрами с бензином грузовике подъехал фермер А.БИРЮК. Он пообещал себя сжечь, если райгосадминистрация не продлит ему срок аренды на землю.