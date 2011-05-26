У ялтинцев, которые не понимают важность ралли, позабирают авто?

Мэр Ялты Алексей БОЯРЧУК обратился к местным жителям с просьбой не пользоваться личным автотранспортом в период проведения в Ялте этапа Кубка мира по ралли.

Рассчитывая на понимание важности предстоящего мероприятия, ялтинский мэр надеется, что в эти дни жители будут передвигаться по городу на общественном транспорте, сообщает медиа-центр «IPC – Большая Ялта».

Кроме того, на период проведения ралли в городе будет закрыт ряд парковок, о чем управление городского хозяйства регулярно предупреждает местных жителей через СМИ и оставляя листовки под «дворниками» припаркованных автомобилей, о чем на оперативно-хозяйственном совещании в горисполкоме сообщил заместитель начальника УГХ Юрий ЯКИМЕНКО. Он также отметил, что отношение ялтинцев к этому вопросу неоднозначное, важность проведения ралли понимают не все.

«Кто не понимает, 30-го, 31-го числа приедут погрузчики и будут убирать машины», – сказал А.БОЯРЧУК.

30 мая на улицах города, движение по которым будет ограничено, а парковка запрещена, появятся запрещающие остановку и стоянку дорожные знаки.

Как известно, соревнования Prime Yalta Rally будут проходить в Ялте 2-4 июня.