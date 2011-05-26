Глава Нацрадио объяснил, почему прекратил вещание украинской редакции

Генеральный директор Национальной радиокомпании Украины Тарас АВРАХОВ отмечает, что прекращение вещания украинской редакции Всемирной службы радиовещания осуществлено в рамках оптимизации вещания и штатной структуры НРКУ.

В комментарии агентству УНИАН он сказал: «Эти процессы были необходимыми и осуществлены после соответствующего решения коллегии Госкомтелерадио Украины и в соответствии с приказом НРКУ об оптимизации всей структуры Национальной радиокомпании. Имеем ситуацию, когда все три канала вещания НРКУ досягаемые через сеть Интернет и спутник, поэтому украинцы по всему свету имеют возможность получать весь спектр информации, культурологические, музыкальные программы с Родины».

По словам Т.АВРАХОВА, вопрос оптимизации был очевидным, и она была осуществлена с сохранением творческого потенциала: большей части коллектива украинской редакции предложена работа по специальности, отчасти увеличено вещание на английском, немецком, румынском языках.

Также, отметил Т.АВРАХОВ, вместо украинской редакции в рамках Всемирной службы создана редакция вещания на заграницу в составе Дирекции информационного вещания. На эту редакцию возложена функция сотрудничества с зарубежными, в частности, с украинскими языковедами.

«С недавних пор НРКУ активизировала сотрудничество с зарубежными СМИ в формате радиомостов. Во вторник, 24 мая, был проведен радиомост с болгарскими коллегами. В ближайшее время состоится уже третий радиомост НРКУ с Польским радио: будем анализировать, с какими достижениями встречаем год до чемпионата», - сказал Т.АВРАХОВ.

Он заверил, что НРКУ «делала и будет делать все возможное, чтобы происходило реальное звучание украинского радио за рубежом, а не имитация этого процесса».

Как сообщал УНИАН, 25 мая гендиректор НКРУ Т.АВРАХОВ распорядился прекратить вещание украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины.

По словам главного редактора украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины Николая МАРИНЕНКО, прекращение вещания осуществлено «без каких-либо предварительных объяснений или замечаний», «единолично».

«При этом соответствующие документы по НРКУ, равно как и распоряжения высших органов власти, не были представлены. Согласно нашей информации, о решении Т.АВРАХОВА прекратить вещание не было известно даже председателю Госкомтелерадио Юрию ПЛАКСЮКУ, которому подчинено Национальное радио», - утверждает Н.МАРИНЕНКО.

«В этот же день всему коллективу украинской редакции Иновещания (а это штат из 40 человек, разных по возрасту, образованию, профессии, уровню и опыту работы) предложено перейти на должности звукооператоров», - отметил Н.МАРИНЕНКО.